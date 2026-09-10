Mondello, ristoratore gambizzato durante una rapina: due arresti

Immagine creata con l'intelligenza artificiale

Un ristoratore gambizzato a Mondello. Avrebbero sparato al titolare di un ristorante a Mondello (Palermo) ferendolo alle gambe, durante una rapina commessa il 24 luglio del 2023. È l’accusa contestata a Marco Ferrante (di 35 anni) e Alessio Muratore (di 26 anni) arrestati dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere.

Due arresti e otto indagati

Nell’inchiesta, coordinata dalla procura di Palermo, ci sono altri otto indagati: sei uomini e due donne. L’indagine, oltre a ricostruire la rapina, ha fatto luce su un traffico di stupefacenti e armi. La notte del 24 luglio il ristoratore, insieme alla compagna, aveva lasciato il locale per raggiungere casa. Portando con sé una borsa che conteneva l’incasso degli ultimi giorni, quando è stato affrontato da tre rapinatori che gli hanno intimato di consegnargli i soldi.

Il ristoratore gambizzato a Mondello

Per diversi minuti è stato sotto il tiro di una pistola. «Pensavo fosse a salve e così ho detto all’uomo di sparare», ha raccontato il ristoratore gambizzato a Mondello agli agenti. Il rapinatore dopo averlo minacciato a lungo gli ha sparato alla gambe per due volte. Grazie all’analisi delle immagini registrate da sistemi di videosorveglianza, la polizia ha ricostruito la fuga dei tre verso lo Zen a bordo di una Skoda Fabia Station bianca. Con la stessa vettura i rapinatori avevano fatto dei sopralluoghi prima della rapina.