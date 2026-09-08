Foto di Agente Lisa

Catania, due sparatorie in poche ore. Colpito un 24enne e proiettili contro una panineria

08/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Due sparatorie in poche ore, a Catania. Il primo caso riguarda un giovane che si trovava agli arresti domiciliari. L’uomo, 24 anni, è rimasto ferito da un colpo che lo ha raggiunto al piede. Il ferito, come riporta Catania Today, è stato trasportato con mezzi privati al Pronto soccorso dell’ospedale San Marco e ai medici ha raccontato di avere sentito un forte bruciore al piede mentre era all’interno del proprio domicilio. I camici bianchi, come impone la procedura, hanno allertato le forze dell’ordine. La polizia, con gli agenti della Squadra mobile e quelli della Scientifica, hanno dato il via alle indagini, cercando riscontri alla versione fornita dal ferito. Al momento, secondo quanto emerso, sarebbero diversi i dubbi.

Sparatoria anche a San Cristoforo

Qualche ora dopo è stata segnalata una sparatoria in via Fratelli D’Antoni, nel quartiere San Cristoforo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volanti. Almeno quattro i colpi che sono stati sparati contro una panineria. I due fatti al momento non sembrano collegati tra loro.

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