Dalla Spagna alla Sicilia con 13 kg di cocaina in auto. Arrestate tre persone di Lentini

05/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sono stati arrestati tre giovani di Lentini (un 37enne, una 23enne e un 21enne) accusati di detenzione e trasporto di droga. Nello specifico parliamo di oltre 13 Kg di cocaina, suddivisi in 12 panetti. L’operazione è stata condotta dalla polizia di Catania e Lentini. I poliziotti infatti appreso del rientro in Sicilia di un’auto proveniente da Barcellona con un ingente carico di droga. Così hanno intercettato il veicolo in Calabria e lo hanno pedinato fino agli imbarcaderi di Messina.

Lì, dopo aver notato i movimenti sospetti di uno dei passeggeri che perlustrava l’area per escludere la presenza di controlli, gli agenti sono intervenuti. La perquisizione del mezzo, approfondita negli uffici della questura di Catania dopo aver notato segni di manomissione sulle viti delle portiere, ha permesso di scoprire il carico occultato negli sportelli posteriori. Il Gip ha convalidato gli arresti, disponendo la custodia in carcere per uno degli indagati e l’obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria per gli altri due.

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