Animali: Palermo dice addio carrozze trainate da cavalli

Palermo dice addio alle carrozze turistiche trainate da cavalli, dopo che negli anni il capoluogo siciliano ha visto stramazzare al suolo gli animali a causa del il caldo (da diversi giorni è in vigore uno stop temporaneo). La delibera, spiega l’assessore al benessere animale, Fabrizio Ferrandelli, consente «finalmente di avviare, nell’arco di pochi mesi, il superamento definitivo della trazione animale per il trasporto delle carrozze a uso turistico, attraverso la riconversione verso mezzi elettrici. Si tratta di una svolta di civiltà che permette di lasciarsi alle spalle un’attività economica fondata sullo sfruttamento del cavallo, rispetto alla quale l’amministrazione comunale è stata più volte costretta a intervenire con ordinanze contingibili e urgenti per tutelare animali spesso sottoposti a condizioni incompatibili con il loro benessere».

Strumenti per la tutela degli animali

«Oggi, invece, grazie a un provvedimento adottato dall’organo competente, il Comune può finalmente avviare l’iter amministrativo che porterà alla riconversione del servizio, coniugando tutela degli animali e accompagnamento degli operatori verso un nuovo modello sostenibile» precisa Ferrandelli. L’accordo tra maggioranza e opposizione ha permesso anche l’approvazione di un regolamento sul benessere animale. Si tratta di «un testo organico e innovativo che raccoglie norme e strumenti finalizzati alla tutela di tutte le specie animali, al riconoscimento dei loro diritti e alla prevenzione di ogni forma di maltrattamento, abuso o sfruttamento – chiarisce l’assessore -. Il regolamento mette inoltre a disposizione dei cittadini strumenti concreti per segnalare situazioni di violazione e fornisce alle forze dell’ordine un quadro operativo e sanzionatorio chiaro ed efficace per intervenire».

Accordo tra maggioranza e opposizione

«Si tratta di un unicum normativo che rappresenta un precedente di assoluto rilievo nel panorama nazionale. Oggi vince la buona politica, quella capace di andare oltre le appartenenze e le differenze per guardare ai valori che uniscono – conclude con soddisfazione Fabrizio Ferrandelli -. Maggioranza e opposizione hanno saputo riconoscere che la tutela degli animali è una battaglia di civiltà, un tema che riguarda il rispetto dei diritti di chi non ha voce e che merita risposte concrete e condivise».