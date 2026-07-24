Scordia, carabiniere accoltellato durante un intervento di soccorso

Foto del Comando dei carabinieri

Un intervento per riportare la calma in una casa di Scordia, nel Catanese, si conclude con un carabiniere 25enne accoltellato. È successo la notte scorsa, quando una coppia di militari ha raggiunto l’abitazione dopo una chiamata di soccorso. A chiedere aiuto, un 30enne preoccupato dal comportamento del fratello 28enne (e non del figlio, come appreso in un primo momento, ndr) che minacciava di farsi del male. A farne le spese, invece, è stato il carabiniere, raggiunto da una coltellata al fianco. Il ferito è stato operato nell’ospedale di Militello in Val di Catania e non sarebbe in pericolo di vita. Mentre l’aggressore è stato arrestato e portato in carcere. Dovrà rispondere di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravati e per porto illecito di oggetti atti ad offendere.