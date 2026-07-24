Foto del Comando dei carabinieri

Scordia, carabiniere accoltellato durante un intervento di soccorso

24/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un intervento per riportare la calma in una casa di Scordia, nel Catanese, si conclude con un carabiniere 25enne accoltellato. È successo la notte scorsa, quando una coppia di militari ha raggiunto l’abitazione dopo una chiamata di soccorso. A chiedere aiuto, un 30enne preoccupato dal comportamento del fratello 28enne (e non del figlio, come appreso in un primo momento, ndr) che minacciava di farsi del male. A farne le spese, invece, è stato il carabiniere, raggiunto da una coltellata al fianco. Il ferito è stato operato nell’ospedale di Militello in Val di Catania e non sarebbe in pericolo di vita. Mentre l’aggressore è stato arrestato e portato in carcere. Dovrà rispondere di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravati e per porto illecito di oggetti atti ad offendere.

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