Meteo in Sicilia: domani la tregua dal caldo. Ma durerà poco

Dopo le forti ondate di calore che hanno coinvolto la Sicilia per giorni, il meteo porta qualche buona notizia. Per il fine settimana, nel bollettino del ministero della Salute prevalgono i bollini verdi, con il termometro che non segnerà vette pericolose per la salute. La tregua dal caldo asfissiante, però, durerà poco. Le temperature riprenderanno a salire da domenica, soprattutto in Sicilia.

Le temperature dei prossimi giorni per provincia

Il giorno più fresco previsto sull’Isola sarà sabato. Con un bollino verde che mancava da tempo anche per Palermo (con una temperatura massima percepita di 32 gradi), Catania e Messina (entrambe con 33 gradi). Bollino giallo, invece, per oggi e domenica. Quando la situazione si capovolgerà rispetto agli scorsi giorni, con il capoluogo siciliano che cederà il primato del caldo. Per venerdì e domenica, infatti, il bollettino prevede a Palermo 35 gradi di massima percepita e 35-36 gradi a Messina. A soffrire di più sarà Catania, con 37 gradi.