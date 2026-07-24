Meteo in Sicilia: domani la tregua dal caldo. Ma durerà poco

24/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Dopo le forti ondate di calore che hanno coinvolto la Sicilia per giorni, il meteo porta qualche buona notizia. Per il fine settimana, nel bollettino del ministero della Salute prevalgono i bollini verdi, con il termometro che non segnerà vette pericolose per la salute. La tregua dal caldo asfissiante, però, durerà poco. Le temperature riprenderanno a salire da domenica, soprattutto in Sicilia.

Le temperature dei prossimi giorni per provincia

Il giorno più fresco previsto sull’Isola sarà sabato. Con un bollino verde che mancava da tempo anche per Palermo (con una temperatura massima percepita di 32 gradi), Catania e Messina (entrambe con 33 gradi). Bollino giallo, invece, per oggi e domenica. Quando la situazione si capovolgerà rispetto agli scorsi giorni, con il capoluogo siciliano che cederà il primato del caldo. Per venerdì e domenica, infatti, il bollettino prevede a Palermo 35 gradi di massima percepita e 35-36 gradi a Messina. A soffrire di più sarà Catania, con 37 gradi.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Scordia, carabiniere accoltellato durante un intervento di soccorso
Leggi la notizia

Dopo le forti ondate di calore che hanno coinvolto la Sicilia per giorni, il meteo porta qualche buona notizia. Per il fine settimana, nel bollettino del ministero della Salute prevalgono i bollini verdi, con il termometro che non segnerà vette pericolose per la salute. La tregua dal caldo asfissiante, però, durerà poco. Le temperature riprenderanno […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio 2026
di

La settimana dal 20 luglio inizia con il passaggio del Sole in Leone: e si accende l‘oroscopo dei segni di fuoco! Giove, dopo aver cambiato residenza nel segno del Sole, rincara la dose con l’appoggio dell’astro della luce. Decretando che, da ora in poi, è l’anno del Leone, ottimo anche per Sagittario e Ariete. Avvantaggiati […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze