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Il Comune di Gela batte cassa, dalla diffida al decreto ingiuntivo nei confronti della Regione siciliana per l’ecotassa della discarica Timpazzo. Ad annunciare il mandato conferito a uno studio legale di Catania è il sindaco Terenziano Di Stefano. La vicenda riguarda un credito di oltre un milione e mezzo vantato dall’ente locale come tributo speciale ai Comuni che ospitano siti di smaltimento dei rifiuti. Nello specifico, una discarica – quella di contrada Timpazzo – in questi mesi al centro di un’indagine della procura di Caltanissetta che contesta ai gestori il traffico illecito di rifiuti.

Le somme contestate

Secondo il Comune, a mancare all’appello sarebbero le cifre dei decreti regionali dal 2021 al 2023 e dal 2024 al 2025. «Somme che ci spettano e che la Regione, fino a oggi, non ha ancora sbloccato», spiega il sindaco. Che, mesi fa, aveva già chiesto e ottenuto un tavolo tecnico in Regione, proprio per sbloccare i pagamenti. «Senza, però, che siano arrivati riscontri concreti – aggiunge il primo cittadino -. Noi dobbiamo tutelare i nostri crediti». Partendo da una diffida ufficiale, passando per la messa in mora dell’ente regionale, fino – se necessario – al decreto ingiuntivo.