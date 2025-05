Un 29enne catanese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato dai carabinieri. L’attività è stata portata avanti da due equipaggi in abiti civili, impegnati in un servizio di osservazione e pattugliamento nelle zone centrali e più frequentate della città, come il lungomare e Corso Italia, aree che il fenomeno dello spaccio porta a porta ha iniziato a interessare, attraverso rapide cessioni su strada effettuate da persone a bordo di scooter.

Nel corso del servizio, uno degli equipaggi ha visto in piazza Mancini Battaglia, un uomo a bordo di uno scooter che si è accostato e ha avvicinato, con fare circospetto, un altro uomo a piedi. I militari hanno osservato un rapido scambio, durante il quale il conducente dello scooter ha consegnato all’uomo un piccolo involucro in cambio di una banconota. Dopo il rapido passaggio di denaro, l’acquirente si è allontanato velocemente a piedi nei vicoli adiacenti facendo perdere le proprie tracce. L’altro, invece, ha ripreso la marcia, percorrendo ad alta velocità il lungomare. Certi di trovarsi di fronte a un’attività di spaccio, gli investigatori hanno deciso di raggiungerlo e di pedinarlo. Nel frattempo, anche il secondo equipaggio in abiti civili è arrivato sul posto per evitare ogni tentativo di fuga.

Il controllo è scattato in piazza Europa, dove l’uomo si era fermato. Il centauro è stato accerchiato dai carabinieri che lo hanno bloccato perquisito. Nella tasca destra della tuta che indossava, i militari hanno rinvenuto 40 euro in contanti, suddivisi in due banconote da 20 euro. La stessa tasca nella quale era stato visto riporre il denaro ricevuto durante lo scambio poco prima. Per questo, i carabinieri hanno deciso di estendere il controllo anche all’abitazione dell’uomo, dove è stata eseguita una perquisizione domiciliare. Sul tavolo della cucina, gli equipaggi hanno trovato una pochette con dentro un grosso involucro contenente 62 grammi di cocaina in pietra.

Inoltre, sono stati trovati quattro involucri di carta argentata contenenti cocaina per un peso complessivo di 2,5 grammi e una busta in plastica con 20 dosi di crack, per un peso complessivo di oltre 11 grammi. In casa anche due bilancini digitali di precisione, alcuni fogli di carta argentata utilizzati per il confezionamento e un foglio manoscritto con appunti riconducibili alla contabilità dell’attività di spaccio. Tutta la droga sequestrata avrebbe fruttato, alle casse della criminalità, oltre 20mila euro di guadagno

illecito. Il 29enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e ha disposto, nei suoi confronti, la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.