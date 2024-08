Un 21enne di Gravina di Catania è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato dai carabinieri nella zona di piazza Europa. Nel corso di un servizio di controllo, i militari hanno individuato una Mercedes classe A il cui conducente, come un normale fattorino, effettuava delle strane fermate in alcuni punti di via Giacomo Leopardi e viale Ruggero di Lauria.

I carabinieri sono riusciti a vedere che durante le brevissime soste delle persone lo avvicinavano, salivano a bordo dell’auto e, dopo pochi secondi, scendevano per andare subito via. Considerata l’anomalia dei movimenti, i militari hanno deciso di pedinarlo, bloccarlo e controllarlo. In Piazza Europa i carabinieri, dopo avere visto salire in macchina una ragazza, hanno fatto scattare l’intervento. Raggiunta l’auto, l’hanno circondata e hanno fatto scendere gli occupanti.

L’autista è stato sorpreso con una dose di marijuana ancora in mano, proprio quella che stava per cedere alla ragazza. Nel corso della perquisizione gli investigatori hanno trovato dentro il borsello del 21enne, altre quattro dosi di marijuana, una di hashish e la somma di 220 euro. Inoltre, ben nascosti all’interno della ruota di scorta sono state trovate altre 14 dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 80 grammi. Il giovane è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.