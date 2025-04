A Palermo rissa tra tifosi durante la consegna delle uova di Pasqua ai bambini

Foto generata con IA

È scoppiata una vera e propria rissa tra tifosi del Palermo durante un’iniziativa che vedeva i supporter rosanero della curva nord consegnare delle uova di Pasqua ai bambini di alcuni quartieri popolari della città. Una prima avvisaglia, come riporta l’agenzia Ansa, era arrivata nei pressi del centro Padre Nostro, con i bambini che hanno assistito alla scena. La motivazione risiederebbe nel fatto che in quella zona, infatti, vi è anche un club della curva sud. La prima parte dell’iniziativa si era svolta nel migliore dei modi nella chiesa di Don Ugo Di Marzo prete dello Sperone e parroco della chiesa di Maria Santissima delle Grazie a Roccella, poi la violenta lite con alcuni dei partecipanti che sarebbero finiti all’ospedale Buccheri La Ferla per delle cure. Nulla da fare per le Volanti che al loro arrivo hanno trovato il deserto. Indaga la Polizia.