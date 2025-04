Rissa in piazza Stesicoro, denunciati tre uomini. Regolamento di conti dopo un furto

Una rissa nella centrale piazza Stesicoro, a Catania. Protagonisti tre uomini di 22, 24 e 36 anni che sono stati denunciati dopo l’intervento di polizia municipale e carabinieri. I militari, secondo quanto reso noto in un comunicato inviato alla stampa, sono intervenuti dopo essere stati attirati dalle urla provenienti da un gruppo di persone. I tre uomini si stavano affrontando in strada e uno di loro impugnava un coltello. Tuttavia i militari, approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti a disarmarlo.

All’origine della lite vi sarebbe stato un furto avvenuto nei giorni precedenti: il 36enne avrebbe accusato uno degli altri due uomini di esserne responsabile, decidendo così di affrontarlo insieme a un complice armato. I tre annoverano numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati denunciati per il reato di rissa, mentre per il 22enne c’è anche la contestazione del porto abusivo di oggetti atti a offendere.