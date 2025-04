Incidente mortale a Taormina: muore un 47enne di Giardini Naxos

Tragedia nella serata di ieri a Taormina, dove un uomo ha perso la vita in un grave incidente stradale. La vittima è Daniele Catanzaro, 47 anni, originario di Giardini Naxos. L’uomo viaggiava a bordo del suo scooter Piaggio Beverly lungo la via Luigi Pirandello, quando – per cause ancora in fase di accertamento – ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un muretto in pietra ai margini della carreggiata. L’impatto è stato fatale: il 47enne è deceduto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati. Inutile l’intervento dei soccorsi, giunti sul posto poco dopo l’allarme. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un incidente autonomo: al momento non risultano altri veicoli coinvolti. Gli agenti del commissariato di Taormina sono intervenuti per eseguire i rilievi e avviare gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto. La notizia della morte di Daniele Catanzaro ha profondamente colpito la comunità di Giardini Naxos, dove l’uomo era conosciuto e stimato.