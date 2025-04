Siciliafiera dona uova di pasqua e palloncini colorati per i bimbi ricoverati

Una nuova tradizione. Anche quest’anno SiciliaFiera, il grande polo fieristico a Misterbianco, nel Catanese, ha portato l’atmosfera degli eventi dove meno si sente e più pesa, specie in occasione delle feste, raggiungendo i piccoli pazienti ricoverati presso il Policlinico Gaspare Rodolico e San Marco del capoluogo etneo. E non a mani vuote, ma portando uova di cioccolata e palloncini colorati, diventati animali fantastici e colorate spade grazie ai ragazzi di Le star animazione. ‭«Il desiderio è donare, anche solo per un istante, un raggio di gioia a questi bambini e alle loro famiglie, che affrontano sfide così grandi – dice Nino Di Cavolo, presidente di SiciliaFiera – E i basta vedere i loro occhi illuminarsi di meraviglia». Un segnale di vicinanza al territorio e a chi vi si adopera, ma anche un sentimento personale: «Come padre, sento forte l’esigenza di portare un po’ di quella spensieratezza preziosa, anche se non risolutiva, nel percorso di guarigione», continua Di Cavolo. Che ringrazia il personale sanitario per l’accoglienza e, soprattutto, per il lavoro quotidiano prestato ai cittadini.