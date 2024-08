Un 20enne catanese, disoccupato e pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Librino del capoluogo etneo. Durante alcuni servizi di controllo, i militari hanno notato un via vai di giovani da una palazzina di viale Grimaldi.

Nel corso delle indagini è emerso che il giovane aveva allestito un proficuo smercio di stupefacenti al dettaglio, utilizzando come base logistica e punto di stoccaggio un appartamento all’ultimo piano dello stabile. Un’inferriata di protezione delimitava l’accesso all’intero pianerottolo.

Durante la perquisizione in casa del 20enne, i carabinieri hanno trovato dosi di cocaina per un peso di oltre mezzo etto, sistemate su una consolle. Nel soggiorno, arredato con un trono in stile Scarface e riproduzioni di pistole in ceramica dorata, i militari hanno recuperato 6500 euro – ritenuti provento dello spaccio – un bilancino di precisione per pesare e confezionare la droga. Il giovane è stato arrestato ed è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Catania.