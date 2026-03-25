Spaccio di droga tra le isole Eolie e Milazzo, arrestate 17 persone

Foto di carabinieri Messina

Smantellata un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga in provincia di Messina. I carabinieri della compagnia di Milazzo hanno arrestato 17 persone, tutte finite in carcere. La banda spacciava hashish, cocaina e crack.

Spaccio di droga dalle isole Eolie a Milazzo

L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Messina si concentra sull’area compresa tra la città dello Stretto e la costa tirrenica, una zona che comprende: Milazzo, San Filippo del Mela, Merì, Barcellona Pozzo di Gotto e l’isola di Vulcano. Queste le accuse: associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di droga, minaccia e violazione delle disposizioni per il controllo delle armi. Tutti reati aggravati dalla partecipazione di più di dieci persone alla banda. Sempre nella giornata di oggi un’operazione antidroga è stata portata a termine in provincia di Ragusa, dove la polizia ha arrestato 10 persone per spaccio tra Comiso e Vittoria.