La polizia di Stato di Ragusa, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania, sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale etneo nei confronti di 10 persone accusate, a vario titolo, del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine, avviata nel dicembre 2023 e denominata Drug Parking, ha smantellato un’organizzazione criminale attiva tra Comiso e Vittoria, specializzata nello spaccio di cocaina e marijuana.