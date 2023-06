Paternò: ai domiciliari evade e continua a spacciare, 29enne finisce in carcere

Un 29enne già sottoposto agli arresti domiciliari è stato arrestato a Paternò dai carabinieri per evasione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari sono stati incuriositi da un gruppetto di tre persone fermo a parlare in via Bengasi nella cittadina in provincia di Catania. Alla vista della gazzella, i tre uomini sono scappati ma i carabinieri hanno riconosciuto il 29enne che, in quel momento, avrebbe dovuto stare all’interno della sua abitazione ai domiciliari per scontare una pena proprio per spaccio di droga. Arrivati in casa dell’uomo per un controllo, i militari lo avrebbero trovato in evidente stato di agitazione e così hanno proceduto a una perquisizione.

Nel corso delle verifiche, all’interno dell’intercapedine di un muro del corridoio dell’abitazione, i carabinieri hanno trovato 133 dosi di marijuana, singolarmente confezionate e pronte per la vendita al dettaglio. In un pensile della cucina, poi, è stato rinvenuto anche un involucro con altri 35 grammi della stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di 256 grammi, due bilancini di precisione. All’interno della tasca dei pantaloni del 29enne, inoltre, sono stati trovati 150 euro ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo è stato portato nella casa circondariale di piazza Lanza a Catania dove è rimasto dopo la convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria.