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Lo spaccio a Bagheria, la centrale della droga a Ficarazzi e le estorsioni tra pusher

01/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sette misure cautelari per lo spaccio di droga, soprattutto cocaina, tra Ficarazzi e Bagheria, nel Palermitano. Per l’uomo ritenuto a capo del business è stato deciso il trasferimento in carcere. Per un collaboratore gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Gli altri cinque indagati, invece, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di dimora nel Comune di residenza, con l’obbligo di restare a casa la notte. Sequestrato anche un motociclo che sarebbe stato comprato coi soldi dello spaccio. Le indagini dei carabinieri sono partite dallo smercio di droga a Bagheria, risalendo ai fornitori. E trovando così una vera e propria centrale di rifornimento a Ficarazzi. Nel corso dell’inchiesta sono emersi anche due episodi di estorsione all’interno dello stesso giro illecito. Due indagati sono accusati di aver utilizzato la violenza verso altri pusher, per bloccare la loro attività.

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