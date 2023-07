Droga in auto e migliaia di euro nella cappa in cucina. Arrestata coppia con reddito di cittadinanza

Ad Alcamo (in provincia di Trapani) una coppia di pregiudicati e percettori del reddito di cittadinanza è stata arrestata durante il trasporto di cocaina e crack destinati allo spaccio. Tutto è partito da un posto di blocco vicino la frazione di Rigaletta/Milo, nel Comune di Erice, che ha individuato il pregiudicato alcamese alla guida di un’auto in compagnia della convivente. Alla vista degli agenti, il conducente ha invertito il senso di marcia imboccando una strada di campagna ma ciò non è bastato a sfuggire al controllo perché è stato fermato in tempo.

Durante la perquisizione della macchina, accanto al freno a mano, è stato trovato un involucro di carta stagnola con cocaina e crack per un totale di 111 grammi. Perquisita anche l’abitazione della coppia dove sono stati sequestrati due portafogli nascosti nella cappa della cucina con dentro quasi 5000 euro suddivisi in banconote da 10 e da 20 euro. L’uomo è stato portato nel carcere Cerulli di Trapani, mentre la compagna – che è madre di tre minorenni – è finita agli arresti domiciliari. A seguito dell’udienza di convalida, è stata disposta la custodia cautelare in carcere dell’uomo mentre per la donna l’immediata scarcerazione.