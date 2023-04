Pachino, sospeso dalla prefetta il vicesindaco arrestato per concussione

Il vicesindaco di Pachino Aldo Russo, finito ieri ai domiciliari dopo l’arresto in flagranza per concussione, è stato sospeso dalla prefetta di Siracusa Giusi Scaduto dalle cariche di consigliere comunale e assessore dell’ente della cittadina del Siracusano. Il provvedimento scaturisce dalla decisione del gip del tribunale di Ragusa che ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Russo. Il 57enne è stato arrestato dalla squadra mobile di Ragusa per concussione. Secondo la polizia, che lo ha fermato con una mazzetta da 25mila euro, avrebbe chiesto del denaro a un imprenditore di Ragusa – che lo ha denunciato – per velocizzare una pratica di un permesso di costruire in Consiglio comunale.