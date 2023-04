Pachino, l’ex vicesindaco arrestato per concussione è finito ai domiciliari

Sono finiti agli arresti domiciliari l’ex vicesindaco di Pachino Alfio Russo e l’ex funzionario Giuseppe Dimartino, già direttore dell’ufficio collocamento del comune del Siracusano, con il divieto di allontanarsi dalle proprie abitazioni e di comunicare all’esterno con mezzi telefonici o telematici con persone diverse da quelle con cui coabitano. Il giudice per le indagini preliminari per entrambi ha convalidato l’arresto, effettuato dalla squadra mobile di Ragusa: il reato contestato è concussione in concorso morale e materiale, reato per il quale sussistono gravi indizi di colpevolezza. Russo, eletto consigliere comunale nella lista di Diventerà Bellissima, è stato arrestato in flagranza dopo la denuncia di un imprenditore mentre stava ricevendo una mazzetta che sarebbe servita per accelerare l’iter burocratico di una pratica.