Società gestiva 10 parcheggi a Palermo con lavoratori in nero. Scatta la sanzione

Otto lavoratori in nero su 13 presenti sono stati scoperti dai carabinieri del Nil durante un’ispezione a Palermo effettuata insieme con funzionari dell’Inps e agenti della polizia municipale nei 10 parcheggi gestiti da una società, la cui attività è stata sospesa a causa dell’alta percentuale di lavoratori irregolari occupati. Per l’imprenditore sono inoltre scattate una denuncia e sanzioni per un totale di 82mila euro perché il personale non era stato sottoposto alla prescritta visita medica e non era stato addestrato al rispetto delle vigenti norme antiinfortunistiche con i relativi corsi di formazione e sui luoghi di lavoro. Durante il controllo è stata inoltre riscontrata l’assenza di servizi igienici per i lavoratori.