Smantellato fortino della droga a Catania: cocaina, crack e superalcolici usati come baratto

Nelle prime ore della mattina, i carabinieri di Catania hanno tratto in arresto due soggetti catanesi di 39 e 38 anni, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è il risultato di un’attività info-investigativa condotta nei giorni precedenti, durante la quale i militari hanno constatato un continuo e sospetto via vai di persone da un appartamento ubicato in Cortile Doberdò, già noto come potenziale base logistica di una piazza di spaccio. I movimenti rapidi degli avventori, l’accensione di un dispositivo luminoso posto all’ingresso quale segnale convenzionale dell’attività illecita e la presenza di sistemi di videosorveglianza avevano confermato l’ipotesi investigativa, inducendo gli operanti a predisporre un’azione repressiva mirata.



Sulla base degli elementi raccolti, al momento propizio è scattato il blitz: i militari hanno fatto irruzione sorprendendo i due soggetti, uno dei quali ha tentato la fuga sul tetto lanciando a terra alcune dosi di droga, prontamente recuperate e sequestrate, mentre l’altro cercava di ostacolare i carabinieri per favorire la fuga del complice, venendo subito immobilizzato. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire più di 20 grammi di cocaina e oltre 5 grammi di crack già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, un quaderno con annotata la contabilità dell’attività illecita e la somma in contanti di più di 970 euro, ritenuta provento dello spaccio.

La sostanza sequestrata, se immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato fino a 3.000 euro, un ulteriore ricavato illecito che avrebbe ingrossato le casse della criminalità organizzata. Un particolare curioso emerso durante la perquisizione è stato il rinvenimento di diverse bottiglie di superalcolici di varie marche e tipologie. Dalle prime verifiche è emerso che gli alcolici non erano destinati al consumo personale degli arrestati, bensì rappresentavano un sistema di pagamento alternativo della dose: il cosiddetto baratto, ossia la cessione di alcolici in cambio di stupefacenti, a conferma della radicata e ramificata attività illecita che si svolgeva all’interno dell’immobile.

Particolare attenzione è stata rivolta all’abitazione stessa, risultata abbandonata, appositamente strutturata e completamente funzionale all’attività di spaccio. Era stata trasformata in una sorta di fortino con accessi sbarrati da pesanti cancelli in ferro artigianalmente costruiti con piccole feritoie per il passaggio della droga, per ostacolare qualsiasi intervento delle forze dell’ordine e, al tempo stesso, agevolare la fuga dei pusher attraverso vie secondarie. Gli investigatori hanno quindi proceduto al sequestro preventivo dell’immobile con, contestualmente, la rimozione e la distruzione delle strutture metalliche abusive, così da neutralizzare in maniera definitiva il sistema di protezione ideato dai malviventi, dichiarati in stato di arresto.