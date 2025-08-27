Smantellato fortino della droga a Catania: cocaina, crack e superalcolici usati come baratto

27/08/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Nelle prime ore della mattina, i carabinieri di Catania hanno tratto in arresto due soggetti catanesi di 39 e 38 anni, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è il risultato di un’attività info-investigativa condotta nei giorni precedenti, durante la quale i militari hanno constatato un continuo e sospetto via vai di persone da un appartamento ubicato in Cortile Doberdò, già noto come potenziale base logistica di una piazza di spaccio. I movimenti rapidi degli avventori, l’accensione di un dispositivo luminoso posto all’ingresso quale segnale convenzionale dell’attività illecita e la presenza di sistemi di videosorveglianza avevano confermato l’ipotesi investigativa, inducendo gli operanti a predisporre un’azione repressiva mirata.

Sulla base degli elementi raccolti, al momento propizio è scattato il blitz: i militari hanno fatto irruzione sorprendendo i due soggetti, uno dei quali ha tentato la fuga sul tetto lanciando a terra alcune dosi di droga, prontamente recuperate e sequestrate, mentre l’altro cercava di ostacolare i carabinieri per favorire la fuga del complice, venendo subito immobilizzato. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire più di 20 grammi di cocaina e oltre 5 grammi di crack già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, un quaderno con annotata la contabilità dell’attività illecita e la somma in contanti di più di 970 euro, ritenuta provento dello spaccio.

La sostanza sequestrata, se immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato fino a 3.000 euro, un ulteriore ricavato illecito che avrebbe ingrossato le casse della criminalità organizzata. Un particolare curioso emerso durante la perquisizione è stato il rinvenimento di diverse bottiglie di superalcolici di varie marche e tipologie. Dalle prime verifiche è emerso che gli alcolici non erano destinati al consumo personale degli arrestati, bensì rappresentavano un sistema di pagamento alternativo della dose: il cosiddetto baratto, ossia la cessione di alcolici in cambio di stupefacenti, a conferma della radicata e ramificata attività illecita che si svolgeva all’interno dell’immobile.

Particolare attenzione è stata rivolta all’abitazione stessa, risultata abbandonata, appositamente strutturata e completamente funzionale all’attività di spaccio. Era stata trasformata in una sorta di fortino con accessi sbarrati da pesanti cancelli in ferro artigianalmente costruiti con piccole feritoie per il passaggio della droga, per ostacolare qualsiasi intervento delle forze dell’ordine e, al tempo stesso, agevolare la fuga dei pusher attraverso vie secondarie. Gli investigatori hanno quindi proceduto al sequestro preventivo dell’immobile con, contestualmente, la rimozione e la distruzione delle strutture metalliche abusive, così da neutralizzare in maniera definitiva il sistema di protezione ideato dai malviventi, dichiarati in stato di arresto.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

«Un parcheggiatore abusivo ha preso a picconate la mia auto perché non gli ho dato soldi»: la denuncia a Catania
Leggi la notizia

Nelle prime ore della mattina, i carabinieri di Catania hanno tratto in arresto due soggetti catanesi di 39 e 38 anni, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è il risultato di un’attività info-investigativa condotta nei giorni precedenti, durante la quale i militari hanno constatato un continuo e […]

Catania: due sparatorie nella notte tra San Cristoforo e via Garibaldi
Leggi la notizia

Nelle prime ore della mattina, i carabinieri di Catania hanno tratto in arresto due soggetti catanesi di 39 e 38 anni, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è il risultato di un’attività info-investigativa condotta nei giorni precedenti, durante la quale i militari hanno constatato un continuo e […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025
di

ARIETEQuesta settimana, voi Ariete, sarete impegnati in qualcosa di nuovo, che avrà il sapore della sfida. Con Marte così piazzato in opposizione, sarete bramosi di sapere cosa ne pensano gli altri di voi, qual è la vostra affermazione carrieristica e professionale e quanto il vostro carisma influisce realmente. Questa condizione vi spingerà a manifestare anche […]

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]