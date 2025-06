Siracusa, smantellata una piazza di spaccio di cocaina e marijuana in un palazzo

Smantellata una piazza di spaccio a Siracusa. Il blitz è scattato nel primo pomeriggio di sabato scorso quando i carabinieri sono entrati dal tetto all’interno di un edificio in via Privitera. Questo perché l’appartamento era monitorato da un sofisticato impianto di videosorveglianza e l’accesso dai piani

bassi interdetto da una serie di grate di ferro. I militari hanno deciso di agire dopo avere osservato la zona e avere notato un intenso via vai di persone, soprattutto nelle ore serali. Nel corso dell’operazione, un 20enne è stato sorpreso a vendere della sostanza stupefacente a un pregiudicato 51enne.

Durante la perquisizione sono state trovate e sequestrate cocaina e marijuana, oltre a 450 euro in banconote di vario taglio ritenute provento dell’attività di spaccio e l’impianto di videosorveglianza. Il ventenne è stato arrestato. Due giorni prima, i carabinieri avevano arrestato un 57enne che gestiva un market della droga in un appartamento di via Costanzo.