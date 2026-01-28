Foto di polizia

Smantellata organizzazione criminale transnazionale dedita alla pirateria audiovisiva

28/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Vasta operazione della polizia di Stato, coordinata dalla procura distrettuale di Catania, e condotta, in Italia ed in Europa, contro il cybercrime, in particolare la pirateria audiovisiva. Perquisizioni e sequestri, eseguiti da personale della Postale, in collaborazione con Eurojust, Europol ed Interpol ed il supporto della rete operativa @ON, nei confronti di decine di appartenenti ad un sodalizio criminale di carattere transnazionale che gestiva una attività internazionale di streaming illegale con profitti per milioni di euro al mese.

