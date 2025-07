Siracusa, tentato omicidio di Cassaro: fermato un 52enne

C’è un fermo per il tentato omicidio di ieri sera a Cassaro, in provincia di Siracusa. I carabinieri hanno bloccato un 52enne in esecuzione di un provvedimento emesso dal pm della procura di Siracusa che indaga per tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma clandestina. Attorno alle 22 di ieri un 74enne è stato ferito ad una spalla e ad un occhio da due colpi d’arma da fuoco che sarebbero stati esplosi dal 52enne, datosi poi alla fuga. I carabinieri hanno bloccato l’uomo questa mattina in contrada Giamba. L’arma utilizzata per il ferimento è una pistola Bruni originariamente a salve poi modificata, è stata ritrovata dai carabinieri e sequestrata.