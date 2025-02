Siracusa, ruba 50 chili di arance. Denunciato un 47enne

Ladro di arance in azione a Siracusa. I carabinieri della stazione di Ortigia, durante un servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno fermato in via Necropoli del Fusco un 47enne. L’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, poco prima aveva rubato oltre 50 chili di arance da un’azienda agricola della zona. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato.