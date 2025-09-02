Siracusa, ritirate armi a un cacciatore. Aveva minacciato di sparare al vicino e al cane

02/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Serata movimentata a Siracusa, dove la polizia di Stato è intervenuta in due distinti episodi legati al possesso di armi da fuoco. Nel primo caso, avvenuto in un complesso residenziale della zona alta della città, un uomo di ritorno da una battuta di caccia ha minacciato un vicino di casa e il suo cane, puntando contro l’arma che teneva nel fodero. Per ragioni di sicurezza, gli agenti delle Volanti hanno disposto il ritiro di due licenze per il porto di fucili a uso caccia e sportivo, sequestrando sei fucili da caccia, tre pistole e vario munizionamento. Nella mattinata successiva, le pattuglie sono intervenute nella frazione di Belvedere a seguito di un acceso diverbio tra un uomo, ex cacciatore, e un parente. Anche in questo caso, in via precauzionale e in osservanza delle normative vigenti, è stato ritirato il fucile legalmente detenuto.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 settembre 2025
di

ARIETEVoi Ariete iniziate la settimana in maniera molto motivata, ma anche con un carico di stanchezza accumulata non indifferente, proprio perché non avete molto staccato durante questa estate lavorativa e impegnata, ma che vi ha permesso di finalizzare obbiettivi importanti. Visto che adesso siete riusciti a pianificare un piano preparatorio per le vostre ambizioni lavorative, […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]