Siracusa, ritirate armi a un cacciatore. Aveva minacciato di sparare al vicino e al cane

Serata movimentata a Siracusa, dove la polizia di Stato è intervenuta in due distinti episodi legati al possesso di armi da fuoco. Nel primo caso, avvenuto in un complesso residenziale della zona alta della città, un uomo di ritorno da una battuta di caccia ha minacciato un vicino di casa e il suo cane, puntando contro l’arma che teneva nel fodero. Per ragioni di sicurezza, gli agenti delle Volanti hanno disposto il ritiro di due licenze per il porto di fucili a uso caccia e sportivo, sequestrando sei fucili da caccia, tre pistole e vario munizionamento. Nella mattinata successiva, le pattuglie sono intervenute nella frazione di Belvedere a seguito di un acceso diverbio tra un uomo, ex cacciatore, e un parente. Anche in questo caso, in via precauzionale e in osservanza delle normative vigenti, è stato ritirato il fucile legalmente detenuto.