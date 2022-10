Siracusa, quattro evasioni in altrettanti giorni. Viene rimesso ai domiciliari

Ennesimo arresto in pochi giorni per un 26enne che è stato fermato dai carabinieri a Siracusa dopo la quarta evasione in altrettanti giorni. Il giovane, che era stato destinatario della misura dei domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per reati in materia di stupefacenti e piccoli furti, è stato beccato in giro per la città. Dopo l’ultimo fermo, tuttavia, la misura cautelare disposta è stata ancora una volta quella dei domiciliari.