Siracusa, gira in auto con una pistola clandestina avvolta in un canovaccio: arrestato 27enne

Un 27enne di Siracusa è stato arrestato dai carabinieri per detenzione abusiva di arma clandestina. A insospettire i militari durante un normale controllo su strada, è stata l’agitazione mostrata dall’uomo quando è stato fermato alla guida della sua auto. Questo atteggiamento ha spinto i carabinieri a effettuare una perquisizione.

Così, avvolta in un canovaccio, è stata trovata una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa. In auto il 27enne aveva anche 13 cartucce. Nascosti nella tasca dei pantaloni dell’uomo, invece, i carabinieri hanno trovato anche circa tre grammi di hashish. Il 27enne è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Cavadonna di Siracusa, come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea.