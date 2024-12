A Siracusa un 40enne è stato ucciso con una coltellata: fermato un minorenne

Ieri sera a Siracusa il 40enne Christian Regina è stato ucciso con una coltellata al torace. L’uccisione è avvenuta intorno alle 23 davanti alla porta di casa sua, in via Italia, nella zona nord della città. Nelle scorse ore la polizia ha fermato e portato negli uffici della squadra mobile un minorenne – che dovrebbe avere 16enne – sospettato di aver commesso l’omicidio. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa LaPresse, in un primo momento il ragazzo è scappato, poi – convinto da familiari e da chi indaga – si sarebbe costituito. Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, il minore abita nelle stesso condominio di Regina. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, tra i due ci sarebbe stata una lite nell’androne del palazzo. Sentito dalla polizia, sui motivi della lite il ragazzo sarebbe rimasto vago. Avrebbe riferito di uno scontro avuto con Regina prima dell’accoltellamento. Il 40enne sarebbe stato colpito con una coltellata al torace e sarebbe morto dissanguato in pochi minuti.