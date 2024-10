Siracusa, nascondeva la droga nel barattolo di crema al cioccolato

Foto generata con IA

I carabinieri della sezione radiomobile di Siracusa hanno denunciato un 45enne, con precedenti di

polizia per reati contro la persona e il patrimonio, per detenzione a fini di spaccio di sostanza

stupefacente. L’uomo nascondeva nella cucina dell’abitazione che condivide con la propria famiglia, 18 grammi di marijuana e 38 di hashish. I carabinieri, nel corso della perquisizione, hanno trovato la

marijuana nascosta in un barattolo di crema spalmabile al cioccolato, su una mensola della cucina, e l’hashish in frigorifero, confezionato nella carta delle merendine.