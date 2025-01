Piogge e allagamenti nel Siracusano: tra pali della luce abbattuti dal vento e scuole evacuate

Piogge torrenziali e allagamenti di strade ed edifici. Scuole comprese. È la situazione di queste ore nel Siracusano, che ha portato alla decisione dei sindaci di diversi Comuni a chiudere gli istituti scolastici. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono i primi cittadini di Floridia e Francofonte, che si aggiungono a colleghi di Portopalo di Capo Passero, Pachino e Avola. «Non uscire, se non per motivi eccezionali», è l’appello del sindaco di Floridia, Marco Carianni, ai cittadini. Le fortissime raffiche di vento, infatti, hanno provocato anche in città la caduta delle luminarie sul ponte Umbertino e di diversi pali dell’illuminazione pubblica, provocando il danneggiamento delle auto in sosta in via Temistocle e lasciando al buio l’istituto comprensivo Chindemi, in via Olivieri. Stessa situazione in via Malta e in viale Epipoli. L’istituto comprensivo Martoglio è stato evacuato per la caduta di alcuni pannelli fotovoltaici dal tetto. A Siracusa, però, non risulta ancora alcuna ordinanza di chiusura delle scuole, mentre sono già stati chiusi il cimitero e i parchi comunali.