Siracusa, ancora un incidente mortale in viale Epipoli: scontro tra moto e bici

07/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ancora un incidente mortale in viale Epipoli, a Siracusa: dopo lo scontro tra moto e bici, morto il centauro 48enne e ferito il ciclista. I mezzi a due ruote si sono scontrati ieri intorno alla mezzanotte, in una dinamica ancora non chiara. Secondo le prime ricostruzioni, moto e bici andavano nello stesso senso di marcia, verso il Belvedere, fino all’impatto e alla caduta dai rispettivi mezzi. Il motociclista è morto, mentre il ciclista è stato trasportato all’ospedale Umberto I di Siracusa.

Un altro caso appena due settimane fa

Un altro incidente mortale lungo la stessa strada si era verificato poco più di due settimane fa, il 19 giugno. Quando in uno scontro tra due motocicli, intorno alle 2 di notte, ha perso la vita un 15enne. Deceduto dopo il trasferimento in ospedale e un intervento d’urgenza. Allora, nel bilancio, anche due feriti, tra cui un 18enne in Rianimazione.

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