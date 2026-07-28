Foto di Parco Nazionale Isola di Pantelleria su Facebook

Nessun altro capo dello Stato prima d’ora era stato a Pantelleria in veste istituzionale come ha fatto oggi Sergio Mattarella. «Sono stato qui più o meno 70 anni fa e poi altre volte». Con queste parole, il presidente della Repubblica ha iniziato il suo intervento alla fine della cerimonia organizzata nell’hangar dell’aeroporto per festeggiare i dieci anni dell’ente parco nazionale dell’isola. Il decreto d’istituzione porta proprio la firma di Mattarella.

Il discorso di Sergio Mattarella a Pantelleria

«Alla mia età non si fanno programmi che non siano ravvicinati – ha detto Mattarella – ma non escludo che verrò a Pantelleria per un periodo di riposo. Quando la prima volta sono venuto, la gran parte dei presenti non era nata. Ho conosciuto il sindaco di allora, Vincenzo Almanza. Pantelleria mi ha accompagnato durante la mia vita per il suo ruolo e il suo fascino, la sua importanza». Dopo avere ascoltato le parole del presidente del parco Italo Cucci, il capo dello Stato ha citato un libro di Garcia Marquez. «Non sono venuto a fare discorsi. Uso quel titolo per me: non sono venuto a fare discorsi. Ma con lo scopo reciso di esprimere e confermare l’affetto degli italiani per Pantelleria, ben noto d’altronde – ha ribadito Mattarella -. E per sottolineare l’importanza che Pantelleria riveste per la nostra Repubblica».

«Un patrimonio che va valorizzato»

Perché «le isole cosiddette minori sono tutte di grande rilievo per l’equilibrio e il futuro del Paese. Quindi – ha sottolineato Mattarella a Pantelleria – richiedono un’attenzione di cura e tutela costante, ciascuna con le sue specificità. E l’intreccio profondo tra natura e storia, una storia lunga che ha visto nei secoli tutti i protagonisti del Mediterraneo. Pantelleria rappresenta un patrimonio che va valorizzato – ha aggiunto – non per conservarlo come una fotografia, ma per il futuro». Poi Mattarella ha ripreso le parole del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto prima di lui alla cerimonia. Il Capo dello Stato, infatti, ha sottolineato il valore dei parchi naturali e delle aree protette. «Luoghi di approfondimento con un ruolo educativo e una funzione pedagogica, perché esprimono e trasmettono cultura».