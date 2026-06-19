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Incidente stradale a Siracusa, muore un 15enne

19/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È di un morto e due feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nella notte in viale Epipoli, a Siracusa. A perdere la vita è stato un ragazzo di 15 anni, deceduto all’ospedale Umberto I dove era stato trasportato in condizioni disperate dopo un violento scontro tra due motocicli. L’impatto si è verificato poco dopo le 2 nei pressi della rotatoria all’incrocio con via Guardo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso tre giovani trasferendoli in codice rosso al pronto soccorso.

Nonostante il tentativo dei medici di salvargli la vita con un intervento chirurgico d’urgenza, il 15enne è morto a causa delle gravissime lesioni riportate. Un altro giovane, di 18 anni, resta ricoverato nel reparto di Rianimazione. In corso di accertamento le condizioni del terzo ferito. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi per chiarire le cause dello scontro. 

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