Siracusa, in giro con cinque coltelli e una pistola ad aria compressa: denunciato un 55enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno denunciato un 55enne originario di Tortorici, in provincia di Messina, trovato in possesso di armi e oggetti atti a offendere. La scorsa notte, l’uomo, con precedenti penali per reati in materia di armi e contro la persona, è stato fermato e controllato dai carabinieri mentre percorreva via Ignazio Immordini a bordo della propria autovettura.

Nel corso della perquisizione è emerso che l’uomo nascondeva in una tasca interna del giubbotto che

indossava un coltello a serramanico di genere proibito e nascondeva all’interno di uno zaino appoggiato sul sedile, una pistola ad aria compressa, priva di tappo rosso con relativo munizionamento (di 53 biglie, 29 in acciaio, 28 in gomma dura e 1 in vetro).

Nel corso della perquisizione veicolare sono stati inoltre rinvenuti altri quattro coltelli, di cui due a serramanico, uno a scatto e uno a scomparsa. L’uomo è stato denunciato e le armi sottoposte a sequestro.