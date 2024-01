Siracusa, evade dai domiciliari per spacciare: un 41enne è finito in carcere

Agli arresti domiciliari per un furto aggravato ai danni di una tabaccheria di Siracusa, un 41enne è evaso ed è stato arrestato dai carabinieri non solo per l’evasione ma anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo il furto, avvenuto nel mese di maggio del 2023, il 41enne siracusano era stato relegato ai domiciliari nella sua abitazione. Durante un controllo, i militari non lo hanno trovato a casa. Dopo alcune ricerche, l’uomo è stato rintracciato per strada con 50 dosi di cocaina e 25 bustine di hashish, per un peso complessivo di circa 26 grammi. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate. Il 41enne è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Cavadonna di Siracusa.