Siracusa, operaio 26enne cade da un cestello: è ricoverato in condizioni critiche

Sarebbe caduto dal cestello sul quale si trovava e ora è in condizioni critiche. Stamattina nel quartiere Borgata, a Siracusa, un operaio di 26 anni ha avuto un incidente sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione della Polizia municipale, il ragazzo sarebbe caduto dal cestello sul quale si trovava per dei lavori di riparazione dell’illuminazione pubblica e si è ferito gravemente. I soccorsi hanno trasferito l’operaio al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa, nel quale il giovane è stato ricoverato e si trova in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero critiche.