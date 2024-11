Siracusa, 61enne senza fissa dimora trovato morto nella stazione

Screenshot da Google Maps

Un 61enne senza fissa dimora è stato trovato morto nella stazione ferroviaria di Siracusa. Ad accorgersi del corpo – trovato riverso nella zona della biglietteria – pare sia stato un passante. L’indagine, coordinata dalla procura di Siracusa, è condotta dalla polizia ferroviaria: servirà per verificare le cause del decesso dell’uomo, che sarebbe originario di Siracusa. Da una prima ispezione non sembra ci siano segni di violenza sul corpo.