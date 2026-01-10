Siracusa

«Le minacce mafiose rivolte al sindaco di Carlentini Giuseppe Stefio sono l’ennesimo caso di un fenomeno che prende di mira gli amministratori locali e per il quale il presidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta, chiede da tempo le giuste contromisure. Sono certo che Stefio non modificherà in nulla la sua azione di governo e che gli investigatori faranno la loro parte ma una riflessione non è più rinviabile. Il clima è da troppo avvelenato e richiede certamente un cambio di passo della politica, ma molta responsabilità è anche di chi, attraverso i social, soffia sul fuoco e stimola l’odio sociale». Così il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.