Foto di U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Aaron Allmon su Wikipedia

«Un salto di qualità preoccupante». Così il Movimento 5 stelle definisce e denuncia il transito dalla base militare di Sigonella, nel Catanese, di aerei cacciabombardieri F-15 Strike Eagle armati dell’aeronautica degli Stati Uniti. Segnalati in volo sia ieri che nella giornata di giovedì. Un uso della base siciliana che segue i precedenti segnali «di supporto logistico e d’intelligence alle operazioni belliche Usa in Iran», spiegano dal M5s. Riferendosi alla segnalazione di droni da ricognizione, aerei spia e da trasporto truppe e armamenti.

Gli aerei armati

I cacciabombardieri sarebbero transitati «in configurazione tattica, ovvero con armi e bombe montate – continua la nota dei pentastellati -. E non in configurazione trasferimento o addestramento». Nessuna informazione aggiuntiva arriverebbe dai tracciati radar dei mezzi aerei, che «si fermano a pochi chilometri dalla base: evidentemente i velivoli hanno spento i transponder radar dopo il decollo». Il tipo di mezzi e il loro equipaggiamento, in ogni caso, «rappresenta un preoccupante sviluppo», concludono dal Movimento. Che chiede «immediati chiarimenti da parte del governo e della Difesa».