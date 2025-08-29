In Sicilia arriva lo specialista per l’autonomia di ciechi e ipovedenti: «Disabilità visiva tra le più alte d’Italia»

In Sicilia nasce lo specialista per l’autonomia delle persone con disabilità visiva. Con un decreto dell’assessorato regionale della Formazione professionale, il governo Schifani ha istituito il profilo per progettare e realizzare percorsi educativi e riabilitativi personalizzati e migliorare il grado di autonomia delle persone cieche o ipovedenti. «Questo nuovo profilo professionale – afferma l’assessore alla formazione Mimmo Turano – risponde alle richieste dell’Unione italiani ciechi e ipovedenti, con la quale nei mesi scorsi ho preso un impegno preciso. In Sicilia la percentuale di persone con disabilità visiva è tra le più alte d’Italia, eppure – aggiunge – un percorso formativo dedicato all’educazione, all’autonomia e alla mobilità di questi cittadini non è mai esistito, mentre, nel resto d’Italia, solo poche regioni hanno attivato questo genere di corsi. Con questa misura gettiamo le basi per un nuovo segmento occupazionale».

La figura, che rientra nell’area dei servizi alla persona, lavorerà in stretta collaborazione con altri operatori sociali ed educativi. Tra le competenze anche attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione della cultura dell’inclusione delle persone con disabilità visiva. Il nuovo corso è rivolto a persone occupate e disoccupate maggiorenni, in possesso di un diploma di scuola superiore di secondo grado, e prevede un monte ore formativo differenziato in base alla tipologia dei singoli corsisti: per chi ha già un lavoro è previsto un percorso di studio di 450 ore più moduli obbligatori; per chi è disoccupato, di 900 ore oltre i moduli obbligatori.