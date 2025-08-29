In Sicilia arriva lo specialista per l’autonomia di ciechi e ipovedenti: «Disabilità visiva tra le più alte d’Italia»

29/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

In Sicilia nasce lo specialista per l’autonomia delle persone con disabilità visiva. Con un decreto dell’assessorato regionale della Formazione professionale, il governo Schifani ha istituito il profilo per progettare e realizzare percorsi educativi e riabilitativi personalizzati e migliorare il grado di autonomia delle persone cieche o ipovedenti. «Questo nuovo profilo professionale – afferma l’assessore alla formazione Mimmo Turano – risponde alle richieste dell’Unione italiani ciechi e ipovedenti, con la quale nei mesi scorsi ho preso un impegno preciso. In Sicilia la percentuale di persone con disabilità visiva è tra le più alte d’Italia, eppure – aggiunge – un percorso formativo dedicato all’educazione, all’autonomia e alla mobilità di questi cittadini non è mai esistito, mentre, nel resto d’Italia, solo poche regioni hanno attivato questo genere di corsi. Con questa misura gettiamo le basi per un nuovo segmento occupazionale».

La figura, che rientra nell’area dei servizi alla persona, lavorerà in stretta collaborazione con altri operatori sociali ed educativi. Tra le competenze anche attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione della cultura dell’inclusione delle persone con disabilità visiva. Il nuovo corso è rivolto a persone occupate e disoccupate maggiorenni, in possesso di un diploma di scuola superiore di secondo grado, e prevede un monte ore formativo differenziato in base alla tipologia dei singoli corsisti: per chi ha già un lavoro è previsto un percorso di studio di 450 ore più moduli obbligatori; per chi è disoccupato, di 900 ore oltre i moduli obbligatori.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Quarta notte consecutiva di sparatorie a Catania, proiettili contro un bar e una panineria
Leggi la notizia

In Sicilia nasce lo specialista per l’autonomia delle persone con disabilità visiva. Con un decreto dell’assessorato regionale della Formazione professionale, il governo Schifani ha istituito il profilo per progettare e realizzare percorsi educativi e riabilitativi personalizzati e migliorare il grado di autonomia delle persone cieche o ipovedenti. «Questo nuovo profilo professionale – afferma l’assessore alla formazione Mimmo […]

Catania, chiuso un panificio del Borgo: blatte nel laboratorio
Leggi la notizia

In Sicilia nasce lo specialista per l’autonomia delle persone con disabilità visiva. Con un decreto dell’assessorato regionale della Formazione professionale, il governo Schifani ha istituito il profilo per progettare e realizzare percorsi educativi e riabilitativi personalizzati e migliorare il grado di autonomia delle persone cieche o ipovedenti. «Questo nuovo profilo professionale – afferma l’assessore alla formazione Mimmo […]

Rissa tra parenti a colpi di mazza da baseball nel Catanese: cinque feriti indagati
Leggi la notizia

In Sicilia nasce lo specialista per l’autonomia delle persone con disabilità visiva. Con un decreto dell’assessorato regionale della Formazione professionale, il governo Schifani ha istituito il profilo per progettare e realizzare percorsi educativi e riabilitativi personalizzati e migliorare il grado di autonomia delle persone cieche o ipovedenti. «Questo nuovo profilo professionale – afferma l’assessore alla formazione Mimmo […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025
di

ARIETEQuesta settimana, voi Ariete, sarete impegnati in qualcosa di nuovo, che avrà il sapore della sfida. Con Marte così piazzato in opposizione, sarete bramosi di sapere cosa ne pensano gli altri di voi, qual è la vostra affermazione carrieristica e professionale e quanto il vostro carisma influisce realmente. Questa condizione vi spingerà a manifestare anche […]

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]