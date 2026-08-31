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Anche se l’estate non è ancora finita, è possibile fare un piccolo bilancio sulle mete più gettonate dagli italiani in queste vacanze. Secondo l’Osservatorio ASTOI Confindustria Viaggi, gli italiani più avventurosi preferiscono mete esotiche come Giappone e Cina, mentre gli amanti del mare optano per la Grecia e le isole Baleari.

L’analisi ha studiato a fondo anche il comportamento dei viaggiatori, che può variare a seconda delle circostanze sociali e geopolitiche. In primavera, ad esempio, i conflitti sparsi per il mondo hanno un po’ rallentato la voglia di viaggiare, almeno apparentemente. Come dimostrato dal report, i viaggiatori attendono di più per capire l’evolversi della situazione internazionale, ma anche per confrontare prezzi e offerte e scegliere quelli migliori.

Tornando alle mete, come accennato la Cina e il Giappone sono tra quelle più gettonate. La Cina, fino a qualche anno fa, era considerata un paese molto nazionalista e poco incline al turismo internazionale. Da un po’ di tempo però il paese si è modernizzato e il turismo è diventato un ulteriore volano per l’economia. La Grande Muraglia, la Città Proibita a Pechino e i Guerrieri di terracotta a Xi’an sono solo alcune delle attrattive che richiamano turisti da ogni parte del mondo.

Il Giappone invece è sempre stato una meta apprezzatissima dagli italiani, come confermano anche i dati dell’Osservatorio ASTOI Confindustria Viaggi relativi all’estate 2026. Qui è possibile visitare i templi antichi, i castelli, i giardini zen e le bellissime città di Kyoto e Tokyo, che incarnano rispettivamente l’anima più tradizionale e quella più moderna del Sol Levante.

Si tratta di viaggi affascinanti, che però nascondono delle insidie. Lì gli usi e le abitudini sono molto diversi, ma vige anche un sistema sanitario profondamente differente dal nostro. Per questo motivo molte assicurazioni viaggio forniscono soluzioni per ogni tipo di vacanza. Imaway, ad esempio, offre un’assicurazione viaggio Giappone che può essere plasmata secondo le proprie preferenze e le proprie necessità.

Riprendendo i dati dell’Osservatorio, i turisti che preferiscono il mare optano per mete più vicine, come la Grecia e le isole Baleari. Perché queste destinazioni? I motivi sono tanti, a partire dalla vicinanza e dalla presenza di voli diretti nei principali aeroporti italiani, che consentono di raggiungere la Grecia e le Baleari in 2 o 3 ore.

La Grecia offre una miriade di isole, che comprendono tutto: natura, mare cristallino, relax e divertimento. Naxos, Paros e Ios sono indicate soprattutto per chi vuole rilassarsi e visitare paesini e villaggi molto caratteristici, ma poco affollati. Mykonos, Santorini e Corfù, con i loro beach party e i vari locali sono invece la meta ideale per chi cerca soprattutto divertimento.

Infine le Baleari, che comprendono isole come Ibiza, Maiorca e Minorca, sono la meta ideale per chi va a caccia di divertimento. L’acqua è cristallina e ci sono varie calette naturali dove fare bagni spettacolari. Sono disponibili alloggi per tutte le tasche e le isole offrono un mix di divertimento e relax per ogni target di viaggiatore.