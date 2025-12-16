Come previsto la vendita dei biglietti per il treno speciale Sicilia Express si è trasformata in un click day. I tagliandi, disponibili dalle 10 di questa mattina, sono andati esauriti in meno di 30 minuti. La corsa all’acquisto è scattata in particolare per il treno del 20 dicembre. Stesso copione per i biglietti del viaggio di ritorno con partenza dalla Sicilia il 5 gennaio 2026. In questo caso la vendita è stata ultimata in appena 35 minuti. Per la Regione Siciliana, con in testa l’assessore alla Infrastrutture e trasporti Alessandro Aricò, è stato un successo. Parere diametralmente opposto per i tanti pendolari che non sono riusciti a comprare il biglietto: per loro l’obiettivo di trascorrere le feste in Sicilia è sfumato. Anche gli altri due treni programmati – andata il 27 dicembre e ritorno il 10 gennaio – hanno fatto registrare numeri record e in poche ore sono andati sold-out. In questo caso il ritorno dopo l’epifania ha probabilmente dato qualche chance in più.

Biglietti Sicilia Express, sui social è già caccia ai tagliandi

Terminata la vendita dei biglietti sul sito di Ferrovie dello Stato è cominciata la caccia ai biglietti sui social. Diversi utenti già propongono sulle piattaforme la vendita dei tagliandi. C’è chi scambia il proprio ticket ma anche chi ha messo in vendita, senza indicare il prezzo, dei singoli biglietti, in particolare quelli per il ritorno. Il rischio è che ci siano delle maggiorazioni rispetto ai prezzi ufficiali. Il biglietto con partenza da Torino e Milano costava 29,90 euro. Due euro in meno per chi sceglieva di partire da Parma e Firenze. Il prezzo più basso era di 24,90 euro con partenza da Roma o Salerno.

Il cambio data per la vendita dei biglietti del Sicilia Express

Ad aumentare incertezza e attesa per l’acquisto dei biglietti ha contribuito il ritardo con il quale sono stati messi in vendita. La prima data utile indicata era stata quella del 13 dicembre alle 12. Sabato però c’è stata la doccia fredda con il rinvio al 16 dicembre, a soli quattro giorni dalla partenza del primo treno da Torino e Milano. Dietro lo slittamento, stando le notizie ufficiali, c’è stato un disallineamento della piattaforma di Ferrovie dello Stato per la vendita dei biglietti. Il Sicilia Express è arrivato alla quarta edizione ed è finanziato dalla Regione Siciliana. Il governo Schifani ha adottato questa misura – in queste feste con due treni per un totale di poco più di mille posti – per contrastare il caro Voli. Prendere un areo per la Sicilia durante il periodo natalizio costa davvero tanto e le uniche alternative convenienti, ma solo per la tasca, sono quelle che prevedono lunghi scali in Polonia, Ungheria, Germania o a Malta.