

Dall’emergenza siccità alle infrastrutture che non reggono più. La Sicilia vive una delle peggiori crisi idriche degli ultimi decenni: tra agricoltura in difficoltà, acqua razionata e autobotti nei Comuni, turismo sotto pressione. Ma, dietro l’apparente emergenza, c’è un problema strutturale fatto di invasi incompleti, dispersioni record e ritardi negli investimenti. A cui si somma la riduzione delle precipitazioni legata ai cambiamenti climatici. Secondo i dati Istat, la Sicilia è tra le regioni italiane con le maggiori perdite nelle reti comunali di distribuzione dell’acqua potabile. Con un paradosso evidente: mentre il territorio soffre la scarsità della risorsa, una parte dell’acqua disponibile si perde prima di poter essere utilizzata.

La siccità non è più un fenomeno eccezionale

Per anni si è considerata la siccità un evento straordinario, legato soprattutto ai mesi estivi. Ma oggi la situazione appare diversa. Le rilevazioni degli enti meteorologici e delle autorità competenti mostrano una progressiva riduzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature medie, con conseguenze dirette sul ciclo dell’acqua. Il 2024 è stato un anno particolarmente critico per la Sicilia, con i livelli degli invasi regionali al minimo. E le misure straordinarie chieste e attuate da Protezione civile nazionale e Regione Siciliana. Ma il problema riguarda soprattutto la distribuzione temporale delle piogge. Non basta che piova: serve che l’acqua arrivi nei periodi giusti, che possa essere raccolta negli invasi e utilizzata nei mesi più difficili. Negli ultimi anni, invece, si è assistito sempre più spesso a fenomeni estremi: periodi lunghi senza precipitazioni alternati a piogge intense che, in molti casi, non riescono a ricaricare adeguatamente falde e bacini artificiali.

Dighe, invasi e opere incompiute: la contraddizione siciliana

La Sicilia dispone di numerosi invasi artificiali, ma molti non sono sfruttati pienamente. Il caso più emblematico è quello delle dighe che, pur costruite per garantire riserve idriche strategiche, presentano problemi strutturali, limitazioni di utilizzo o necessitano di interventi di manutenzione. Con criticità che vanno dagli impianti di sicurezza all’interramento dei bacini. Che hanno reso alcune infrastrutture utilizzabili solo parzialmente. Tra i casi più noti c’è la diga Trinità, nell’area di Castelvetrano, dove le limitazioni imposte alla capacità di invaso hanno rappresentato negli anni il simbolo delle difficoltà di gestione delle grandi opere idriche siciliane. Confermando la tesi per cui, più che nuove infrastrutture, servirebbe mantenere efficienti le esistenti. Risalenti soprattutto alla seconda metà del Novecento, quando l’obiettivo era garantire sviluppo agricolo e industriale, e che oggi richiedono una modernizzazione.

L’acqua che si perde prima di arrivare ai cittadini

E non va meglio se si guarda alla rete di distribuzione. Secondo i dati diffusi dall’Istat nel rapporto sulle risorse idriche, in Sicilia il fenomeno assume dimensioni preoccupanti. Tubature obsolete, manutenzioni insufficienti e sistemi di monitoraggio speso inadeguati producono una perdita economica e ambientale enorme. Uno scenario di crisi, in cui ogni intervento d’emergenza rischia di essere parziale, se non si affronta la questione principale: evitare di perdere l’acqua già disponibile in Sicilia. Un tema più volte evidenziato anche dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera). Che, negli ultimi anni, ha richiamato la necessità di investimenti sulla resilienza delle infrastrutture idriche, sulla riduzione delle perdite e sulla qualità della gestione del servizio. Ma senza risultati apprezzabili. Bacchettati anche dalla Corte dei Conti.

Agricoltura e turismo: i settori che pagano di più

A farne le spese sono soprattutto agricoltura e il turismo, voci principali del reddito dell’Isola. Gli agricoltori si trovano davanti a una scelta difficile: ridurre le coltivazioni, aumentare i costi di irrigazione oppure rischiare perdite economiche significative. Il rischio è quello di una trasformazione profonda del modello agricolo siciliano: con alcune colture tradizionali potrebbero diventare sempre più difficili da sostenere in certe aree dell’isola. Problema condiviso dal comparto turistico che, negli ultimi anni, ha registrato numeri record di presenze. Con diverse località che, nei mesi estivi, moltiplicano la popolazione residente, creando un aumento improvviso della domanda d’acqua. Alberghi, strutture ricettive, ristoranti e servizi devono garantire standard adeguati ai visitatori, mentre molti Comuni faticano già a soddisfare i bisogni quotidiani dei residenti.

Pnrr e fondi europei: la sfida della capacità di spesa

Una parte importante della risposta alla crisi della mancanza d’acqua in Sicilia dovrebbe arrivare dagli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e dai programmi europei. Le risorse destinate al settore idrico puntano principalmente a ridurre le perdite, digitalizzare le reti e aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento. Obiettivi che passano, però, dalla capacità amministrativa di trasformare i finanziamenti in opere realizzate. In un iter fatto di progettazione, gestione degli appalti e velocità di attuazione degli interventi che, in Sicilia, incontra spesso ostacoli e lungaggini. Rendendo l’acqua una questione economica, sociale e politica.