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Dopo il Veneto, è la Sicilia la seconda regione italiana a dare vita alla figura professionale del flower designer specializzato in allestimenti floreali per eventi, matrimoni e spazi commerciali. Lo prevede un decreto firmato dall’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano. Che aggiunge al repertorio delle qualificazioni professionali della Regione Siciliana il nuovo profilo di operatore della progettazione e realizzazione di prodotti floreali. Con competenze artistiche, botaniche, organizzative e imprenditoriali in grado di presidiare l’intero ciclo di sviluppo del prodotto floreale. Dall’analisi di contesto dei bisogni del cliente, passando per la progettazione grafica e compositiva fino alla sostenibilità economica dell’allestimento.

In Sicilia nasce la figura del flower designer

«Con questo decreto – afferma l’assessore Turano – introduciamo in Sicilia la nuova figura professionale del flower designer. Distinta dal classico fiorista, perché riconosce le competenze artistiche di chi crea composizioni utilizzando fiori e altri elementi naturali. Si tratta di una specializzazione – aggiunge l’assessore – che cambia le regole del gioco per i professionisti del settore. Offrendo l’opportunità di generare margini economici sensibilmente più elevati rispetto alla tradizionale vendita al dettaglio di fiori. Questo risultato – continua Turano – nasce dalla collaborazione e dall’azione sinergica avviata dal governo Schifani con Assofioristi-Confesercenti e il suo presidente nazionale Ignazio Ferrante».

Il corso professionale

Il nuovo corso professionale per flower designer in Sicilia si rivolge a persone occupate e disoccupate, di almeno 18 anni di età, in possesso di un diploma di scuola superiore di primo grado. E prevede un monte orario formativo differente a seconda della tipologia di soggetti che intendono frequentarlo. Per chi ha già un lavoro nel settore è previsto un percorso di studio di 400 ore. Per chi è disoccupato o occupato in altri ambiti, invece, di 800 ore. Il decreto sarà disponibile nel sito della Regione Siciliana nei prossimi giorni.