Immagine creata con l'intelligenza artificiale

In Sicilia nasce la figura del flower designer: «Non un classico fiorista»

28/07/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Dopo il Veneto, è la Sicilia la seconda regione italiana a dare vita alla figura professionale del flower designer specializzato in allestimenti floreali per eventi, matrimoni e spazi commerciali. Lo prevede un decreto firmato dall’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano. Che aggiunge al repertorio delle qualificazioni professionali della Regione Siciliana il nuovo profilo di operatore della progettazione e realizzazione di prodotti floreali. Con competenze artistiche, botaniche, organizzative e imprenditoriali in grado di presidiare l’intero ciclo di sviluppo del prodotto floreale. Dall’analisi di contesto dei bisogni del cliente, passando per la progettazione grafica e compositiva fino alla sostenibilità economica dell’allestimento.  

In Sicilia nasce la figura del flower designer

«Con questo decreto – afferma l’assessore Turano – introduciamo in Sicilia la nuova figura professionale del flower designer. Distinta dal classico fiorista, perché riconosce le competenze artistiche di chi crea composizioni utilizzando fiori e altri elementi naturali. Si tratta di una specializzazione – aggiunge l’assessore – che cambia le regole del gioco per i professionisti del settore. Offrendo l’opportunità di generare margini economici sensibilmente più elevati rispetto alla tradizionale vendita al dettaglio di fiori. Questo risultato – continua Turano – nasce dalla collaborazione e dall’azione sinergica avviata dal governo Schifani con Assofioristi-Confesercenti e il suo presidente nazionale Ignazio Ferrante».

Il corso professionale

Il nuovo corso professionale per flower designer in Sicilia si rivolge a persone occupate e disoccupate, di almeno 18 anni di età, in possesso di un diploma di scuola superiore di primo grado. E prevede un monte orario formativo differente a seconda della tipologia di soggetti che intendono frequentarlo. Per chi ha già un lavoro nel settore è previsto un percorso di studio di 400 ore. Per chi è disoccupato o occupato in altri ambiti, invece, di 800 ore. Il decreto sarà disponibile nel sito della Regione Siciliana nei prossimi giorni.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo del mese di agosto 2026
Leggi la notizia

Dopo il Veneto, è la Sicilia la seconda regione italiana a dare vita alla figura professionale del flower designer specializzato in allestimenti floreali per eventi, matrimoni e spazi commerciali. Lo prevede un decreto firmato dall’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano. Che aggiunge al repertorio delle qualificazioni professionali della Regione Siciliana il nuovo […]

Alcamo, motociclista 25enne morto sulla statale 113
Leggi la notizia

Dopo il Veneto, è la Sicilia la seconda regione italiana a dare vita alla figura professionale del flower designer specializzato in allestimenti floreali per eventi, matrimoni e spazi commerciali. Lo prevede un decreto firmato dall’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano. Che aggiunge al repertorio delle qualificazioni professionali della Regione Siciliana il nuovo […]

Cane legato a un palo e abbandonato ad Adrano: «Un atto di estrema crudeltà»
Leggi la notizia

Dopo il Veneto, è la Sicilia la seconda regione italiana a dare vita alla figura professionale del flower designer specializzato in allestimenti floreali per eventi, matrimoni e spazi commerciali. Lo prevede un decreto firmato dall’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano. Che aggiunge al repertorio delle qualificazioni professionali della Regione Siciliana il nuovo […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo del mese di agosto 2026
di

Agosto 2026 sarà un mese di luce, con un oroscopo che promette lucidità interiore. Il Sole in Leone fino al 20, e poi in Vergine, darà maggiore concretezza. Marte e Urano dispettosi complicheranno le visioni del Toro e la stabilità della Vergine. L’Acquario è portatore di luce più che mai: con uno stupendo plenilunio estivo […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze