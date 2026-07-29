Marina di Ragusa

Lanciati a mare pacchi con migliaia di euro, caos a Marina di Ragusa

29/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un piccolo motoscafo semicabinato in panne, non distante dal porto, ha finito la benzina. Per cui due degli occupanti sono andati al porto per cercare di rifornirsi. Nel frattempo l’imbarcazione è stata però spinta verso riva dalla corrente e ha iniziato ad ondeggiare pericolosamente. Dalla spiaggia vi è stata subito la percezione che si trattasse di imminente naufragio, quindi è stata chiamata la Guardia costiera.

Secondo le informazioni raccolte dall’AGI, non appena gli altri due occupanti, un altro adulto e un adolescente hanno percepito l’arrivo della guardia costiera, avrebbero iniziato a buttare in mare qualcosa: decine di pacchi di euro sono arrivati sulla spiaggia. Così è scoppiato il caos. Le persone sulla spiaggia hanno iniziato a raccogliere il denaro, migliaia di euro. Intanto da terra e da mare erano in arrivo tutte le forze di polizia disponibili, chiamate dalla guardia costiera.

È accaduto a Marina di Ragusa, dove finanzieri, guardia costiera, polizia e carabinieri hanno fermato tutti quelli che si erano messi i soldi in tasca e hanno recuperato il denaro. I quattro, intanto, sono stati individuati e trasferiti alla delegazione di spiaggia della guardia costiera di Marina di Ragusa assieme al natante che viene trainato in porto. Al momento sarebbe in corso una perquisizione della barca con il supporto delle squadre specializzate. Coinvolte anche Scientifica e Digos. La situazione è in divenire e dalle forze dell’Ordine al momento non trapela nulla. Si ipotizza si possa essere trattato di uno scambio illecito.

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