Foto da sito dell'Ars

Ars approva variazioni di bilancio, Schifani: «Misure importanti a sostegno dell’economia»

29/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

«L’approvazione in tempi rapidi delle misure a sostegno dei territori colpiti dagli incendi conferma la capacità delle istituzioni siciliane di dare risposte immediate nelle emergenze. L’Assemblea ha approvato con altrettanta celerità gli interventi di Protezione civile e i ristori alle imprese agricole. Il provvedimento contiene anche misure importanti per il Fondo disabilità, gli Asacom, il contrasto al caro voli, la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia e la continuità dei servizi di Ast e Seus». Lo ha affermato il presidente della Regione Renato Schifani dopo l’approvazione da parte dell’Ars del disegno di legge 1030, un provvedimento da 45 milioni di euro che interviene su energia, sociale, mobilità, emergenza e servizi pubblici, Protezione civile. 

«L’approvazione della deroga per Ast e Seus – afferma l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino – consente di superare un vincolo che rischiava di incidere sulla piena operatività delle due partecipate. È una scelta di responsabilità, finalizzata a garantire continuità e potenziamento dei servizi. Allo stesso tempo, il via libera alle variazioni di bilancio consente di destinare 45 milioni di euro a esigenze urgenti e strategiche, assicurando copertura finanziaria a interventi sociali, servizi essenziali e misure di sostegno all’economia».

La norma definisce anche le aree idonee per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia, così come previsto dalla legge nazionale, e assegna 10 milioni di ristori per le imprese agricole colpite dagli incendi delle scorse settimane e 15 milioni per gli interventi di Protezione civile. E ancora 8 milioni per il Fondo sulle disabilità, 3 milioni per gli Asacom e ulteriori 8 milioni di euro per la prosecuzione delle attività di contrasto al caro voli. Approvata anche la proposta che prevede la deroga al divieto di assunzioni per Ast e Seus, così da garantire la prosecuzione e il miglioramento dei servizi nelle due partecipate.

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