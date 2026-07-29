Foto elettorale Salvaggio

Si insedia all’Ars il nuovo deputato Luigi Salvaggio. Subentrato a Riccardo Gallo Afflitto, che si è dimesso a seguito del coinvolgimento nell’indagine sulla gestione del Cefpas. Un passo indietro che ha permesso a Salvaggio, primo dei non eletti nella lista di Forza Italia alle ultime elezioni Regionali, nel collegio di Agrigento, di conquistare la poltrona da deputato. Seppur abbia subito manifestato la volontà di aderire al gruppo misto. L’insediamento è avvenuto all’inizio della seduta che vede anche l’approvazione del Rendiconto di gestione dell’Assemblea. E che segue il via libera di ieri ai rendiconti generali e consolidati per gli anni 2020, 2021 e 2022. «Non sono tecnicismi – commenta il presidente Renato Schifani -. Ma vengono liberati 260 milioni quest’anno e 800 milioni di euro nei prossimi quattro anni che aiuteranno la crescita della Sicilia».